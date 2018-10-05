Зростання економіки України цього року перевищить 3% - Кубів
Зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року перевищить показник 3%.
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Про це під час Години уряду у Верховній Раді заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
"Прогноз залишається позитивним, і за підсумками року зростання ВВП складе більше 3%. Що більш важливо, це не спекулятивний розігрів економіки, це реальне економічне зростання – зростає українська промисловість", - сказав він.
За його словами, зростання промислового виробництва в країні за січень-серпень становить 2,2%, хімічне виробництво зросло на 29,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, автомобілебудування – на 17,2%.
Кубів зазначив, що зростання експорту українських товарів триває останні 19 місяців, а за підсумками семи місяців цього року експорт українських товарів становить 26 мільярдів доларів.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.
Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України поточного року на 3,2% при інфляції 11%, Світовий банк - 3,3% при інфляції 10%.