Обмеження зарплат чиновників не стосуватиметься військовослужбовців - Мінфін

«Що стосується зарплат чиновників. У законі №76 у прикінцевих положеннях, пункт 10 чітко визначає встановлення обмежень зарплати для держслужбовців у розмірі 7 мінімальних зарплат, а в разі скорочення чисельності чиновників без зміни фонду оплати праці – до 10 мінімальних зарплат. Але це обмеження не стосується військовослужбовців», - сказав Фудашкін.

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При цьому він наголосив, що закон також передбачає скорочення чисельності держслужбовців до 20%. «Крім того, буде скорочена чисельність апарату держкомпаній і обмежена зарплата співробітників держкомпаній у розмірі до 10 мінімальних зарплат. Єдиний виняток щодо зарплат становлять стратегічні держкомпанії, перелік яких визначає Кабмін. Це такі компанії, як наприклад, Енергоатом», - наголосив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни до Податкового кодексу наприкінці 2014 року.