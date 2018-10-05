Віце-прем'єр розповів, що прискорить зростання ВВП України до 5-7% на рік

Прискорене зростання ВВП на рівні 5-7% на рік забезпечать реформи, інвестиції, боротьба з корупцією, підтримка бізнесу, збільшення експорту та модернізація виробництва.

Україна може забезпечити зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5-7%, для чого потрібно продовжити структурні реформи, підтримувати малий і середній бізнес, боротися з корупцією, залучати інвестиції, виконати модернізацію виробництва, а також збільшувати обсяги експорту.

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Про це під час виступу у Верховній Раді заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Україна багато чого досягла за останні чотири роки. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. Для потужного результату нам потрібно рости на 5-7%. Причинами цього росту мають стати п'ять факторів. Перший фактор – це продовження структурних реформ і боротьба з корупцією. Друге – залучення інвестицій, третій – інновації та модернізація виробництва, четвертий – підтримка малого і середнього бізнесу, п'ятий – збільшення обсягів експорту", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України поточного року на 3,2% при інфляції 11%, Світовий банк - 3,3% при інфляції 10%.