Кубів похвалився успіхами у боротьбі з тіньовою економікою

За його словами, скорочення тіньової економіки стало результатом підвищення "мінімалки", реформ у галузі державних фінансів, дерегуляції та інших факторів.

Рівень тіньової економіки в Україні скоротився на 11 процентних пунктів з 2014 року.

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Про це під час виступу у Верховній Раді заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"З 2014 року тіньова економіка скоротилася на 11 процентних пунктів. Це результат дії багатьох факторів - скорочення ЄСВ, підняття мінімальної заробітної плати, реформування галузі державних фінансів, дерегуляції, децентралізації. Ми говоримо про публічні фінанси держави", - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію дій усіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 мільярдів гривень.

Рівень тіньової економіки в Україні в першому кварталі 2018 року знизився на 4 процентних пункту в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 33% від офіційного валового внутрішнього продукту.

За словами Кубіва, рівень тіньової економіки в Україні в першому півріччі становить 32% від обсягу офіційного ВВП. Він зазначив, що такий показник свідчить про значний прогрес порівняно з піком тінізації економіки в 2013-2014 роках.

Рівень тіньової економіки в Україні у 2017 році становить 31% від офіційного ВВП.