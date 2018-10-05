Кабмін оцінив частку тіньової економіки у ВВП України

Віце-прем'єр зазначив, що рівень тіньової економіки в Україні в першому півріччі становить 32% від обсягу офіційного ВВП.

Рівень тіньової економіки в Україні в першому півріччі 2018 року зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3% і становить 32% від обсягу офіційного ВВП.

Читайте такожКабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Рівень тіньової економіки в першому півріччі 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 3% і становить 32% від обсягу офіційного ВВП. Це великий прогрес в порівнянні з піком тінізації економіки, який припав на 2013-2014 роки", - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні в першому кварталі 2018 року знизився на 4 процентних пункту в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 33% від офіційного валового внутрішнього продукту. Рівень тіньової економіки в Україні у 2017 році становить 31% від офіційного ВВП.