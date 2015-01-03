Україна може ввести додаткові мита на імпорт після консультацій з МВФ

Рішення про введення додаткового імпортного збору на близько 100 товарних груп, за винятком критичного імпорту, буде ухвалено після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями, насамперед ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін.

Додатковий імпортний збір може бути введено на підставі закону про внесення змін до Податкового кодексу, ухваленого парламентом наприкінці 2014 року.

Читайте такожІмпортні мита на російські товари введуть одразу після прийняття закону - Луценко«Це тимчасовий збір, прийнятий з метою врегулювання платіжного балансу. Закон передбачає, що ця норма набуде чинності після завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями щодо використання цього інструменту як методу регулювання платіжного балансу і стабілізації резервів Національного банку, – сказав Фудашкін. - Після консультацій, які проводяться урядом, буде оприлюднено рішення Кабміну щодо введення його (збору) в дію чи не введення. В першу чергу це стосується консультацій з Міжнародним валютним фондом».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому закон про заходи із стабілізації платіжного балансу (№1562), що передбачає тимчасове, терміном на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення даного законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що імпортний збір вводиться тільки після відповідних консультацій з представниками ЄС.