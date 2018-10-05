Гройсман відзвітував про зростання торгівлі України з країнами ГУАМ

Лише з початку поточного року цей показник збільшився на 30,3%.

Торгівля України з країнами ГУАМ (Грузія, Азербайджан, Молдова) за рік зросла більш ніж на 52%.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільної прес-конференції учасників саміту ГУАМ, який проходить в столиці Молдови - Кишиневі.

"Тільки торгівля України з країнами ГУАМ за рік, який пройшов, збільшена більше, ніж на 52%. І я переконаний, що цей потенціал далеко не вичерпаний", - сказав Гройсман.

На своїй сторінці у соцмережі Twitter прем'єр повідомив, що торгівля України з країнами ГУАМ за 7 місяців поточного року збільшився на 30,3%.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Гройсман на сьогоднішньому саміті ГУАМ ініціював активізацію переговорів щодо поглиблення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ та ініціатив щодо нарощування транзиту.

Довідка УНІАН. ГУАМ - регіональна організація, створена в 1997 році, до складу якої до 2005 року входив також Узбекистан. Характерною рисою організації спочатку стала орієнтація на європейські та міжнародні структури. Ініціатори спілки діяли поза рамками СНД. При цьому висловлювалися думки, що безпосередньою метою союзу було ослаблення економічної, передусім енергетичної, залежно увійшли до нього держав від Росії та розвиток транзиту енергоносіїв за маршрутом Азія (Каспій) - Кавказ - Європа в обхід території Росії.