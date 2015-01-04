Російська економіка знаходиться під загрозою краху - німецький експерт

Керівник німецького інституту економічних досліджень ifo Ханс-Вернер Зінн попередив, що російська економіка знаходиться під загрозою краху.

Як повідомляє DW, таку думку він висловив у колонці для видання Wirtschaftsoche.

На думку експерта, подібний сценарій негативно позначиться "не тільки на французьких і австрійських банках, але й на німецькій промисловості".

Як вважає Зінн, нинішніх валютних резервів РФ вистачить на те, щоб обслуговувати держборг протягом двох років. Крім того, через падіння цін на нафту про зовнішньоторговельний профіцит уже не може бути й мови, зазначає експерт.

Читайте такожРосія готує новий стрес-сценарій з ціною нафти в $40У кінцевому рахунку Росії доведеться радикально обмежити імпорт, щоб хоча б запобігти появі нових боргів, і це буде вкрай негативно впливати на населення країни, пише Зінн. Він стверджує, що при такому розвитку подій існує ризик "небезпечної дестабілізації російського суспільства".