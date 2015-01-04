Окупанти закрили у Криму всі пункти обміну валют

У Сімферополі з 1 січня 2015 перестали працювати пункти обміну валют.

Один з приватних підприємців розповів виданню Крим. Реалії, що збирався обміняти рублі на долари, проте не зміг цього зробити.

«Сьогодні хотів придбати валюту в обміннику, прийшов, а там не приймають людей, кажуть, що з Нового року вже не працюють. Мовляв, за російськими законами їм заборонили працювати», – сказав співрозмовник.

Один із співробітників обмінного пункту на Центральному ринку в Сімферополі підтвердив в бесіді кореспондентові Крим.Реалії, що обмінники дійсно не працюватимуть.

Читайте такожСлідом за Visa операції в окупованому Криму припинила і MasterCard«Згідно із законам Росії, наші обмінники повинні бути закриті. Якщо за України ми спокійно працювали, мали ліцензії, платили податки, то тепер купити-продати валюту можна буде або в банку, заповнивши купу документів, серед яких ви повинні будете пояснити походження у вас грошей на покупку валюту, або повідомити звідки у вас валюта, якщо ви зібралися її продати. У таких умовах, напевно, багато моїх колег підуть на «чорний ринок», – розповів співробітник сімферопольського обмінника.

Як відомо, 1 січня 2015 закінчився так званий "перехідний період", протягом якого повинні були бути врегульовані питання "інтеграції" окупованих Криму та Севастополя в економічну, фінансову, кредитну й правову системи Російської Федерації.