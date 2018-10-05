Financial Times: Найбільший банк Данії допоміг росіянам вивести 8,5 мільярдів євро з Росії лише за рік

Внутрішня записка банку описує, як саме були виведені російські сумнівні гроші.

Найбільший у Данії Danske Bank провів сумнівні «дзеркальні угоди» для російських клієнтів на 8,5 мільярдів євро. І це лише за один рік.

На це, як пише Financial Times, вказує внутрішня записка банку, яка проливає світло на масштаби й тактики скандального відмивання 200 мільярдів євро. У ній підкреслюється, що «надзвичайно дохідна» стратегія була ризикованою, адже банкіри Danske не знали нічого про особистість кінцевих клієнтів, що було недоречним при переведенні таких великих сум з Росії.

Проведені дзеркальні угоди для російських клієнтів передбачали купівлю цінних паперів в рублях, а потім продаж ідентичних активів за іноземну валюту, зокрема долар США. Такі угоди цілком законні, однак вони завжди були сигналом для прокурорів про те, що відбувається можливе відмивання грошей.

Читайте такожНайбільший банк Данії підготував звіт про відмивання грошей з Росії й інших пострадянських країн

В записці, яка опинилася в руках Financial Times, вказано, що Danske Bank заробив у 2013 році 10 мільйонів євро завдяки проведенню дзеркальних угод. В них були використані російські урядові бонди, щоб дозволити клієнтам провести міжнародні платежі «швидше, дешевше і в більш надійний спосіб».

«Існує потенційний репутаційний ризик від можливості бути розціненими в якості помічника у процесі «відтоку капіталу» з Росії. Але у будь-якому разі це ризик, на який ми йдемо в інших частинах нашого бізнесу з нерезидентами, де природний потік валюти завжди витікає з Росії. Зважаючи на надійний дохід від рішення, баланс ризику і вигоди здається дуже привабливим», - йдеться в записці Danske Bank.

Масштаб дзеркальних угод посилює тиск на банк і його менеджмент у скандалі, який вже коштував посади виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену. Видання також нагадує про початок розслідувань щонайменше у шести країнах включно зі США після того, як банк визнав, що 200 мільярдів євро з Росії й інших країн пройшли через невелику гілку в Естонії.