Міжнародні резерви України з початку року скоротилися на $2 мільярди

У вересні резерви скоротилися на 3,4% - до 16,6 млрд дол.

Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на 594 млн дол., або на 3,4%, - до 16,638 млрд дол. станом на 1 жовтня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року резерви скоротилися на 2,170 млрд дол., або на 11,5%.

За інформацією НБУ, обсяг міжнародних резервів у вересні скоротився в результаті платежів уряду з обслуговування та погашення валютного держборгу на 711,2 млн дол.

При цьому надходження від розміщення боргових паперів у вересні становили 48,6 млн дол.

Крім того, у вересні Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку на 52,9 млн дол. більше, ніж продав.

Також на резерви вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів у сумі 13,5 млн дол.

За оцінками НБУ, обсяг резервів на 1 жовтня покриває 2,8 місяця майбутнього імпорту.

Довідка УНІАН. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 млрд дол.