Грошей на підвищення зарплат та пенсій забракне: понад 40% доходів держбюджету-2019 піде на виплату боргів

За словами голови Рахункової палати, борги зменшать можливості для підвищення пенсій, зарплат і соціальних виплат.

Виплати за державним боргом у 2019 році зменшують можливості державного бюджету для здійснення соціально-економічних витрат. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

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За його словами, Рахункова палата після експертизи проекту закону про держбюджет на 2019 рік затвердила і направила до Верховної Ради відповідні висновки та пропозиції.

"Понад 40% доходів державного бюджету необхідно сплатити на погашення та обслуговування державного боргу, що зменшує можливості бюджету для здійснення соціально-економічних витрат. А значить зменшуються можливості для підвищення пенсій, зарплат і соціальних виплат, а також для будівництва доріг, нових шкіл, лікарень, дитячих садів і взагалі розвитку інфраструктури" - заявив Пацкан.

Голова Рахункової палати зазначив, що в проекті бюджету на наступний рік не розподілено між місцевими бюджетами 13 субвенцій на загальну суму 7 млрд гривень.

Зокрема, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

Крім того, додав Пацкан, в умовах очікуваного підвищення тарифів на газ, доповнення переліків категорій населення та витрат, на які надаються пільги та житлові субсидії, у проекті бюджету передбачено зменшення у 2019 році, у порівнянні з поточним, обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення цих видатків на 15,9 млрд грн, або 21,2%.

«Ці дані свідчать про зменшення кількості сімей, які отримають житлові субсидії. У цій ситуації кошти, які виділяються на субсидії, потрібно максимально ефективно використовувати. Щоби не було випадків, коли люди, які мають право на субсидію і дійсно її потребують, не потрапляють до реєстру субсидіантів, водночас в ньому продовжують бути недобросовісні одержувачі субсидії, які, декларуючи нульовий дохід, наприклад, купують новеньку автівку», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України вважає за можливе збільшити доходи в проекті державного бюджету України на 2019 рік на 17,6 млрд грн.

Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік. Проект ґрунтується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4% і передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, видатки - 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу - 2,449 трлн грн.

На початку жовтня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Україна у 2019 році має погасити 15 млрд доларів за зовнішніми боргами.