В Україні після вихідних подешевшає валюта

Офіційний курс НБУ на 8 жовтня: 100 USD – 2808.4816 грн; 100 EUR – 3231.4389 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2808.4816 (5 жовтня – 2817.5055)

100 EUR – 3231.4389 (5 жовтня – 3240.6948)

У п'ятницю, 5 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,05/28,08 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 6 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,38/32,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0832 грн/дол.