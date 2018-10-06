Reuters повідомив про розслідування щодо голови ЄБРР

Кілька членів ради директорів ЄБРР закликали відкрити розслідування відносно глави банку.

Кілька членів ради директорів (РД) Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) закликали відкрити розслідування відносно глави банку Суми Чакрабарті.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на їхній лист, на їхню думку, в банку незаконно збирали особисту інформацію про деяких членів РД ЄБРР. Скарга була подана в кінці травня директору з узгоджувальння процедур, повідомили джерела агентства.

«У зв'язку з ймовірним порушенням ми просимо ініціювати процедуру розслідування щодо глави ЄБРР, оскільки він потурав цьому», - йдеться в документі, підписаному «кількома членами РД і акціонерами». Джерела Reuters повідомили, що розслідування почалося.