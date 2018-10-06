Більше 30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах – ДФС

Вивести зарплату з «тіні» урядовці хотіли підвищенням мінімалки.

8 мільйонів українців з числа працюючих отримують зарплату в конвертах.

Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки заступника голови ДФС України Євген Бамбізов, передає "Дзеркало тижня".

За його словами, перевірки суб'єктів господарювання на предмет виплат сірих зарплат показали, що 46% мають такі порушення.

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"За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах - повністю або частково. Тобто масштаби вельми істотні", – підкреслив він.

Тінізація оплати праці призводить до недоотримання величезних сум податків місцевими бюджетами, додав чиновник.

"У свою чергу, штрафна санкція за одного неоформленого працівника становить 112 тисяч гривень", - зазначив Бамбізов.

Раніше повідомлялося, що рівень тіньової економіки в Україні становить 32% ВВП.