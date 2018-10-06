этот материал доступен на русском

Більше 30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах – ДФС

18:08, 06 жовтня 2018
Фінанси
1180 0
У ДФС повідомили, скільки українців отримують зарплати в конвертах / фото segodnya.ua

Про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки заступника голови ДФС України Євген Бамбізов, передає "Дзеркало тижня".

За його словами, перевірки суб'єктів господарювання на предмет виплат сірих зарплат показали, що 46% мають такі порушення.

Читайте такожСередня зарплата українців зросла до 9 тисяч гривень

"За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах - повністю або частково. Тобто масштаби вельми істотні", – підкреслив він.

Тінізація оплати праці призводить до недоотримання величезних сум податків місцевими бюджетами, додав чиновник.

"У свою чергу, штрафна санкція за одного неоформленого працівника становить 112 тисяч гривень", - зазначив Бамбізов.

Раніше повідомлялося, що рівень тіньової економіки в Україні становить 32% ВВП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДФС#зарплата в конверті#зарплата в Україні