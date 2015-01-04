Економіка Євросоюзу ризикує зберегти невисокі темпи зростання - голова ЄЦБ

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, пише РБК.

"Відновленню Європи перешкоджає тріада слабких реформ, бюрократії і податкового тягаря. Якщо ми не вирішимо ці проблеми, то наше зростання залишиться слабким", - заявив президент ЄЦБ.

При цьому податки, за словами Драгі, одні з найвищих у світі, що є "серйозним конкурентним недоліком".

На його думку, необхідно збільшити витрати на інвестиції. Ключовими повинні стати галузі досліджень, освіти та телекому.

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"Інші витрати та податки повинні бути скорочені", - сказав Драгі.

Також ЄЦБ може найближчим часом почати купувати держоблігації.

"Обсяг, темп і набір наших дій необхідно змінити, якщо це потрібно для того, щоб реагувати на тривалий період низької інфляції", - додав Драгі.

Економіку Євросоюзу може наздогнати дефляція, попередив Драгі. Цей ризик не можна повністю виключити, але ймовірність настання такого сценарію невелика, додав Драгі.

"Ми маємо діяти так, щоб ці ризики (виникнення дефляції) не настали", - сказав глава ЄЦБ.