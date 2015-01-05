Російський рубль продовжив обвал слідом за нафтою

Курс долара і євро на початку перших торгів 2015 року підскакували більш ніж на 3 рубля до 59,35 рубля і до 71,95 рубля відповідно на тлі дешевої нафти.

Згодом курс трохи відкотився вниз, повідомляє РИА Новости.

На 10.21 мск курс долара зростав на 2 рубля до 58,02 рубля, євро - на 1,35 рубля до 70 рублів, свідчать дані Московської біржі.

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