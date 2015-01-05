Кошти Держказначейства за місяць зменшились удвічі

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 січня 2015 року становив 3,008 млрд грн, що в 2 рази менше, ніж на 1 грудня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з показником на 1 січня 2014 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс у 1,7 раза.

Протягом 2014 року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку змінювався в межах від мінімуму в 1,739 млрд грн на початок січня до максимуму в 13,412 млрд грн на початок вересня, тоді як у 2013 році - двічі оновлювався історичний мінімум за останні 10 років, на рівні 458 млн. грн і 410 млн. грн у січні і листопаді відповідно.

Читайте такожПорошенко підписав закон про бюджет України на 2015 рікОбсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись при надходженні податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів і знижуючись при пікових навантаженнях за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на початок грудня становив 6,767 млрд грн.