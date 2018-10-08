Мінфін відповів Рахунковій палаті: у бюджеті-2019 вистачить грошей на зарплати та пенсії

Рахункова палата вважає обмеженими можливості держбюджету-2019 щодо підвищення соціальних стандартів: понад 40% доходів держбюджету буде спрямовано на погашення і обслуговування держборгу.

Більш як 40% доходів державного бюджету на 2019 рік буде спрямовано на погашення та обслуговування державного боргу, що знижує можливості здійснення соціально-економічних витрат, включаючи підвищення пенсій, зарплат і соціальних виплат.

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Про це повідомляється на сайті Рахункової палати з посиланням на висновок щодо законопроекту «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Крім того, як зазначили у відомстві, в умовах очікуваного підвищення тарифів на газ і розширення переліку категорій населення і витрат, на які надаються пільги та житлові субсидії, в проекті держбюджету на 2019 рік передбачено скорочення обсягу відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 15,9 млрд грн, або на 21,2%.

Коментуючи заяву Рахункової палати, в Міністерстві фінансів повідомили, що проект держбюджету на 2019 рік передбачає достатній обсяг коштів для зарплат і пенсій, зокрема з урахуванням індексації розміру пенсій з 1 березня 2019 року, підвищення пенсій військовослужбовцям, зростання прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати - всього 166,5 млрд грн, або на 27,2 млрд грн більше, ніж у 2018 році.

Також у Мінфіні повідомили, що передбачено зростання мінімальної зарплати з 3723 гривень до 4173 гривень та індексація зарплат бюджетним працівникам на рівні 9,4% порівняно з 2018 роком.

«Ми ставимося до соціальних зобов'язань перед громадянами максимально серйозно, як і до зобов'язань перед кредиторами держави. Для того щоб обіцяти людям великі зарплати, ми маємо досягти стабільного економічного зростання і втримати макроекономічну стабільність, і для цього команда Міністерства фінансів робить все можливе», - йдеться в коментарі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік. Проект заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4% і передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, витрати - 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу - 2,449 трлн грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.