Україна і ЄС сьогодні проведуть консультації через додаткові мита на імпорт

Консультації відбудуться у форматі відеоконференції, повідомили власному кореспонденту УНІАН у Місії України при ЄС з посиланням на представника України при Євросоюзі Костянтина Єлісєєва.

Очікується, що в обговоренні візьмуть з українського боку представники профільних міністерств і відомств, зокрема Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства закордонних справ, з боку ЄС – керівник Групи підтримки України Пітер Балаш та представники торговельного блоку Єврокомісії.

У ході консультацій українська сторона має навести вагомі аргументи з тим, щоб обґрунтувати необхідність застосування урядом запобіжних заходів стосовно імпортних товарів та запобігти тому, щоб європейська сторона у відповідь не вжила контрзаходів.

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Від того, чи зможе офіційний Київ переконати Брюссель у застосуванні додаткових імпортних мит, залежить не тільки продовження чи скасування Європейським Союзом автономних торговельних преференцій, а й перспектива запровадження третього пакета макрофінансової допомоги (приблизно 2 млрд євро). Загалом, з урахуванням можливого скасування автономних торговельних преференцій (500 млн євро), мова йде про майже 3 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 28 грудня ухвалила закон про заходи із стабілізації платіжного балансу (№1562), що передбачає тимчасове, терміном на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення даного законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що імпортний збір вводиться тільки після відповідних консультацій з представниками ЄС.

Закон вже викликав критику з боку бізнес-середовища у та експертів, які наголошують, що в разі його запровадження Україна порушить одразу декілька взятих перед ЄС зобов’язань. Зокрема йдеться про статтю 30 Угоди про асоціацію, Регламент про надання автономних торговельних преференцій, зобов'язання, взяті в рамках Меморандуму про надання макрофінансової допомоги. Також цей закон має буде узгоджений з Міжнародним валютним фондом.