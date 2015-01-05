Уряд поповнився ще одним іноземцем - радником Абромавичуса стала естонка
Радником міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса стала керуючий директор Української Асоціації Венчурного Капіталу та Прямих Інвестицій (UVCA) Яніка Мірило.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
"Я радий вітати нового члена команди - Яніку Мірило і упевнений, що її досвід, в тому числі і міжнародний, у сфері розвитку підприємництва та інвестицій, буде потрібним і корисним як для міністерства, так і для країни в цілому", - прокоментував призначення Абромавичус.
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Мірило буде відповідати за напрям залучення інвестицій, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату, координації міжнародних програм і розробку рішень електронного уряду.
Яніка Мірило - виконавчий директор Асоціації міжнародних інвесторів UVCA, експерт Агентства електронного уряду України, член ради директорів UАngel та Радник Голови комітету закордонних справ Парламенту Естонії.