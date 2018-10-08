Стали відомі лауреати Нобелівської премії з економіки
Премію Шведського національного банку з економічних наук, засновану в пам'ять про Альфреда Нобеля, присудили Вільяму Нордхаусу і Полу Ромеру. Повідомлення про це розміщено в Twitter Нобелівського комітету.
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Премію вони отримали за роботи в галузі глобального довгострокового макроекономічного аналізу: Нордахус відзначений за впровадження в нього обліку змін клімату, Ромер — за технологічні інновації у цій сфері, передає РБК.
Премія з економіки, на відміну від п'яти інших нобелівських премій — з медицини, фізики, хімії, літератури та премії миру, — не була установлена самим Альфредом Нобелем у 1901 році. Її заснував Банк Швеції у 1968 році з нагоди свого 30-річчя.
Відтоді фінансова організація щорічно відраховує Нобелівському комітету суму, рівну розміру премії. Сама нагорода називається премією Державного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля. Розмір Нобелівської премії — 9 млн крон, тобто трохи більше $1 млн. Імена претендентів на премію традиційно не розкриваються.
Минулого року премією був відзначений американський економіст Річард Талер — з формулюванням «за внесок у вивчення поведінкової економіки».
Роботи Талера зв'язали економічний і психологічний аналіз прийняття рішень, показавши, що люди далеко не завжди приймають рішення виходячи з раціональних підстав.
Церемонія вручення премії відбудеться 10 грудня в Стокгольмі, в день смерті її засновника Альфреда Нобеля. Премія Шведського національного банку вручається з 1969 року.