Стали відомі лауреати Нобелівської премії з економіки

Нагороду отримають американські економісти Вільям Нордхаус і Пол Ромер. Вони відзначені за досягнення в галузі довгострокового макроекономічного аналізу.

Премію Шведського національного банку з економічних наук, засновану в пам'ять про Альфреда Нобеля, присудили Вільяму Нордхаусу і Полу Ромеру. Повідомлення про це розміщено в Twitter Нобелівського комітету.

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Премію вони отримали за роботи в галузі глобального довгострокового макроекономічного аналізу: Нордахус відзначений за впровадження в нього обліку змін клімату, Ромер — за технологічні інновації у цій сфері, передає РБК.

Премія з економіки, на відміну від п'яти інших нобелівських премій — з медицини, фізики, хімії, літератури та премії миру, — не була установлена самим Альфредом Нобелем у 1901 році. Її заснував Банк Швеції у 1968 році з нагоди свого 30-річчя.

Відтоді фінансова організація щорічно відраховує Нобелівському комітету суму, рівну розміру премії. Сама нагорода називається премією Державного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля. Розмір Нобелівської премії — 9 млн крон, тобто трохи більше $1 млн. Імена претендентів на премію традиційно не розкриваються.

Минулого року премією був відзначений американський економіст Річард Талер — з формулюванням «за внесок у вивчення поведінкової економіки».

Роботи Талера зв'язали економічний і психологічний аналіз прийняття рішень, показавши, що люди далеко не завжди приймають рішення виходячи з раціональних підстав.

Церемонія вручення премії відбудеться 10 грудня в Стокгольмі, в день смерті її засновника Альфреда Нобеля. Премія Шведського національного банку вручається з 1969 року.