У Білорусі комісія на придбання інвалюти знижена до 10%

Ставка податку на біржові операції з купівлі іноземної валюти в Білорусі з 5 січня знижена з 20% до 10%, повідомляє БЕЛТА.

Відповідне рішення міститься в постанові Ради Міністрів №3 від 4 січня 2015 року.

Читайте такожПрезидент Білорусі поставив завдання знизити залежність від Росії19 грудня 2014 року Нацбанк Білорусі заявив про введення в країні тимчасового 30-відсоткового збору при купівлі валюти юридичними і фізичними особами. Таке рішення було прийнято з урахуванням зростання попиту на долари і євро на внутрішньому валютному ринку. Підприємства і банки зобов'язані сплачувати збір при купівлі валюти на біржі, громадяни - у вигляді комісії в банках. Сплачені кошти спрямовуються в бюджет.

Читайте такожЛукашенко провів масштабну кадрову чистку: призначено нового прем'єра і главу НацбанкуЗ 29 грудня постановою Радміну №1251 від 27 грудня 2014 року ставку податку на біржові операції з купівлі інвалюти у республіці була знижено з 30% до 20%.