Гривня почала тиждень з курсом 28,12 за долар

Поточні котирування на 2 копійки нижчі за рівень закриття попередніх торгів.

У понеділок, 8 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,09/28,12 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 2 копійки нижчі за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні до євро встановлися на рівні 32,23/32,26 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0902 грн/дол.