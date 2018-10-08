Гривня почала тиждень з курсом 28,12 за долар
13:58, 08 жовтня 2018Фінанси
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Поточні котирування на 2 копійки нижчі за рівень закриття попередніх торгів.
Котирування гривні встановилися на рівні 28,09/28,12 грн/дол. / фото УНІАН
У понеділок, 8 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,09/28,12 грн/дол.
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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 2 копійки нижчі за рівень закриття попередніх торгів.
Котирування гривні до євро встановлися на рівні 32,23/32,26 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0902 грн/дол.
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