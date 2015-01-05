Євро обвалився щодо долара до 9-річного мінімуму

Європейська валюта в понеділок, 5 січня, опустилася до мінімального рівня з березня 2006 року, передає DW.

На початку торгів курс євро впав до 1,1864 долара. Після цього він незабаром виріс до 1,1946 долара, проте даний показник значно менше рівня 1,2097 долара у передноворічний період.

Долар, у свою чергу, досяг дев'ятирічного максимуму. Його зміцнення спричинило подальше падіння цін на нафту. Вранці 5 січня на азіатських ринках вартість американської нафти марки WTI опустилася до 51,5 долара за барель, а європейської марки Brent - до 55,38 долара за барель.

Читайте такожРосійський рубль продовжив обвал слідом за нафтоюЯк вважає Рада економічних експертів при уряді ФРН, зниження курсу євро і цін на нафту має призвести до зростання попиту на німецькі товари. Очікується, що це збільшить показник зростання німецької економіки на 0,3 процентних пункта.

Поступове зниження курсу євро спостерігається з середини минулого року. На думку експертів, ця тенденція збережеться в 2015 році. Більше того, аналітики американського банку Goldman Sachs у вересні минулого року прогнозували паритет євро і долара до 2017 року.

У поточній ситуації на курс євро чинить вплив і політика ЄЦБ. На минулому тижні вийшло інтерв'ю з головою фінансового інституту Маріо Драгі, в якому він пообіцяв боротися з дефляцією в єврозоні нестандартними методами. Крім того, незважаючи на спростування з боку офіційного представника уряду ФРН, ринки з ранку в понеділок відреагували на публікації в ЗМІ про те, що Німеччина в зв'язку з достроковими виборами в грецький парламент розглядає ймовірність виходу Греції з єврозони.