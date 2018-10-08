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Українці продали в банках валюти на $1,5 мільярда більше, ніж купили

15:45, 08 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, за цей період населення продало в банках валюти на 964 млн дол, купило – на 749 млн дол.

Згідно з даними НБУ, з початку року продаж валюти населенням через банки перевищив її купівлю на 1,539 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, українці в серпні оновили показник максимальної покупки валюти через банківську систему з початку 2015 року, досягнутий місяцем раніше, купивши валюти на 1,045 млрд дол.

Чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,4 млрд дол.

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Теги: #купівля валюти#курс долара