Українці продали в банках валюти на $1,5 мільярда більше, ніж купили

У вересні українці продали в банках на 215 млн дол. більше, ніж купили.

Українці у вересні 2018 року продали через банківську систему на 215 млн дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за цей період населення продало в банках валюти на 964 млн дол, купило – на 749 млн дол.

Згідно з даними НБУ, з початку року продаж валюти населенням через банки перевищив її купівлю на 1,539 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, українці в серпні оновили показник максимальної покупки валюти через банківську систему з початку 2015 року, досягнутий місяцем раніше, купивши валюти на 1,045 млрд дол.

Чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,4 млрд дол.