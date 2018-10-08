Віце-прем'єр похвалився зростанням доходів місцевих бюджетів

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 98 мільярдів гривень, що більше надходжень за відповідний період минулого року на 26,1%.

Доходи місцевих бюджетів в Україні за дев'ять місяців 2018 року збільшилися на 25% - до 167,6 мільярда гривень, повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає служба віце-прем'єр-міністра.

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Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 98,1 мільярда гривень, що більше надходжень за відповідний період минулого року на 26,1%.

"З дванадцяти регіонів, що мають темпи приросту ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – УНІАН) вище середнього показника по Україні, чотири регіони забезпечили приріст понад 28%", - цитує Зубко його служба.

За словами віце-прем'єра, плати за землю у січні-вересні надійшло 20,4 мільярда гривень. При цьому, з дев'ятнадцяти регіонів, які забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього по Україні - 2,6%, зростання більше 10% забезпечили чотири регіону.

Фактичні надходження єдиного податку збільшилися на 26,8% – до 20,2 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації виросли в 2017 році, порівняно з 2016 роком, на 31%, до 192 мільярдів гривень, а в 2016 році - на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.