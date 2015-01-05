Нацбанк перерахує в казну більше 65 млрд гривень прибутку до 11 травня

Про це йдеться в Законі про державний бюджет України на 2015 рік, опублікованому у газеті «Голос України», який набув чинності з 1 січня.

Норма відрахувань прибутку НБУ до держбюджету майже у 3 рази перевищує минулорічний показник на рівні 22,807 млрд грн.

Закон передбачає можливість часткової відстрочки перерахувань від НБУ на підставі його звернення за погодженням із Міністерством фінансів.

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Встановлено, що від початку року до 11 травня Нацбанк на вимогу Мінфіну перераховує до держбюджету кошти у розмірі до 25% від встановленої норми відповідно до графіку Мінфіну.

Перехідними положеннями закону Нацбанку надано право у першому кварталі 2015 року перерахувати до держбюджету не більше 25% річної суми прибутку.

Також встановлено, що Нацбанк здійснює відрахування у загальні резерви, поки сума загальних резервів 2014, 2015 і 2016 років не досягне 3%, 5% і 7% обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку у ці роки відповідно.

Крім того, закон дозволяє українському уряду за згодою Національного банку у першому півріччі провести обмін держоблігацій у його власності на нові облігації у таких самих обсягах із терміном обігу до 20 років зі ставкою до 5% річних.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева на підсумковій прес-конференції повідомила, що Нацбанк протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування прибутку та витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.

За її словами, монетизація держборгу Нацбанком є вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки отримані кредити від міжнародних організацій спрямовані на погашення попередніх боргів і МВФ не має наміру фінансувати воєнні витрати України, а ринки капіталу для нашої країни повністю закриті.

Президент України Петро Порошенко 31 грудня 2014 року підписав Закон «Про державний бюджет України на 2015 рік», який набуває чинності з 1 січня. Документ був прийнятий Верховною Радою 29 грудня близько 4 години ранку. За це рішення проголосували 233 народних депутати із 329 зареєстрованих у залі.

Бюджет заснований на прогнозі падіння економіки України на 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено у розмірі 475,939 млрд грн, витрати - 527,894 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.