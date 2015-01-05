У Верховний суд Росії подана скарга на Держдуми через плаваючий курс рубля

Верховний суд РФ прийняв до розгляду скаргу на плаваючий курс рубля, яку подав колишній співробітник Центробанку Андрій Черепанов, передає РІА Новости з посиланням на повідомлення суду.

"Скарга Андрія Черепанова прийнята до розгляду і буде розглянута судом 17 лютого", - сказала представник суду.

Читайте такожThe Guardian: У Росії побоюються рецесії, так як ВВП скоротився вперше за 5 роківВідповідачем по справі заявлено Держдуму РФ, яка прийняла до відома напрями кредитної політики Банку Росії. Таким чином, на думку заявника, парламент схвалив дії Центробанку щодо введення плаваючого курсу рубля.

Черепанов також звертався до Тверського суду Москви з позовом проти Центробанку, в якому також оскаржував грошово-кредитну політику, але суд не прийняв заяву до розгляду.

Раніше депутат Держдуми Євген Федоров заявив, що направив до Генпрокуратури запит про проведення перевірки законності дій головного банку країни. На його думку, перехід регулятора до режиму плаваючого курсу суперечить Конституції РФ.

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