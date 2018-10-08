ЄБРР затвердила нову п'ятирічну стратегію для України

Банк приділятиме особливу увагу інвестиціям у приватизацію, енергетичну безпеку, фінсектор, торгівлю та інфраструктуру.

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку ухвалила нову стратегію для України, яка визначає пріоритети діяльності фінустанови в країні на наступні п'ять років.

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Як повідомили в прес-службі ЄБРР, банк приділятиме особливу увагу проектам, в яких інвестиції будуть поєднуватися з просуванням реформ у таких сферах, як приватизація, енергетична безпека і ефективність, фінансовий сектор, торгівля і інфраструктура.

Зазначається, що операційні та стратегічні пріоритети ЄБРР в Україні можна об'єднати в такі основні групи: сприяння приватизації і комерціалізації в державному секторі; сприяння верховенству права і справедливої конкуренції у приватному секторі; зміцнення енергетичної безпеки; підвищення стійкості фінансової системи; поліпшення інтеграції шляхом сприяння торгівлі та інвестиціям.

Також повідомляється, що нова стратегія замінює собою пакети кризового реагування, які реалізовувалися в Україні з 2014 року, з урахуванням волатильності її політичної та макроекономічної середовища.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання майже 12,1 мільярда євро євро в рамках близько 400 проектів.