Держказначейство відшкодувало платникам податків ПДВ майже на 100 мільярдів

У тому числі у вересні платники податків отримали 12,4 мільярда гривень відшкодування.

Державна фіскальна служба України за січень-вересень 2018 року відшкодувала платникам податків 97,6 мільярда гривень податку на додану вартість, що на 11,5% вище показника за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомила прес-служба ДФС, у тому числі у вересні платники податків отримали 12,4 мільярда гривень відшкодування ПДВ, що на 28% більше, ніж у вересні 2017 року.

"Зросла на 1,1 мільярда гривень, або на 11,3%, порівняно з 9 місяцями 2018 року і середньомісячна сума відшкодування ПДВ. Якщо в січні-вересні 2017 року платникам щомісяця в середньому повертали 9,7 мільярда гривень, то вже в 2018 році цей показник склав 10,8 мільярда гривень. За результатами камеральних перевірок з початку року відшкодовано 86% заявлених до повернення сум ПДВ", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба в 2017 року відшкодувала платникам податків 120 мільярдів гривень податку на додану вартість, що на 27,2% більше, ніж за 2016 рік.