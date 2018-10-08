Завтра в Україні подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 9 жовтня: 100 USD – 2808,7920 гривні; 100 EUR – 3223,9315 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2808,7920 (8 жовтня – 2808,4816)

100 EUR – 3223,9315 (8 жовтня – 3231,4389)

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У понеділок, 8 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,09/28,11 гривні/долар.

Поточні котирування на 1 копійку нижче рівня закриття попередніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,22/32,24 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,0902 гривні/долар.