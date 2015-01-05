Бюджет України у 2014 році недоотримав більше 36 млрд гривень

Недоотримання доходів склало 36,3 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

«За січень-грудень 2014 року збір у загальний і спеціальний фонди державного бюджету становить 406,9 млрд грн, або 91,8% до планових показників на січень-грудень з урахуванням внесених змін. Недоотримання до бюджету становлять 36,3 млрд грн», - сказано в повідомленні.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, у 2014 році у загальний фонд держбюджету надійшло 354 млрд грн (94,8% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період). Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період склали 19,6 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збір до загального фонду державного бюджету на суму 19,7 млрд грн (за плану 334,8 млрд грн до бюджету надійшло 315,1 млрд грн, або 94,1%), у тому числі податковими органами не забезпечено збір на суму 15,9 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 3,8 млрд грн.

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У спеціальний фонд держбюджету у 2014 році надійшло 52,9 млрд грн (76% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період). Недонадходження до спеціального фонду склали 16,7 млрд грн.

Також повідомляється, що у 2014 році відшкодовано 43,3 млрд грн ПДВ (84% плану).

Як повідомляв УНІАН, у загальний і спеціальний фонди державного бюджету України за січень-листопад, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 367,7 млрд грн, що становить 93,2% від планового показника за цей період, недоотримання доходів склало 26,7 млрд грн.

31 липня Верховна Рада ухвалила зміни в Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", які передбачають збільшення обсягу дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і видаткової частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.