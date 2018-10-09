МВФ знизив прогноз зростання світової економіки в 2018 і 2019 роках

Влітку МВФ очікував, що глобальна економіка буде рости на 3,9%, але зараз був змушений знизити прогноз зростання до 3,7%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання світового ВВП на 2018 і 2019 рік на 0,2 процентних пункти - до 3,7%, йдеться в регулярному огляді світової економіки World Economic Outlook (WEO) за жовтень.

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Про це повідомляє Прайм.

"У квітні минулого року світовий стимули світової економіки призвели до того, що ми прогнозували зростання на 3,9% як в цьому, так і в наступному році. Однак з урахуванням подій, що відбулися з тих пір, ця цифра виглядає надмірно оптимістичною: замість цього економіка зросте на 3,7%", - повідомив головний економіст Міжнародного валютного фонду Моріс Обстфельд, коментуючи прогноз.

У липні МВФ також очікував, що глобальна економіка буде зростати на 3,9%.

"Нігерія, Казахстан, Росія і Саудівська Аравія входять до числа експортерів нафти, які виграють від підвищення цін на нафту", - сказав головний економіст Міжнародного валютного фонду Моріс Обстфельд, коментуючи прогноз.

Що стосується ВВП США, то Фонд знизив прогноз на наступний рік. Прогноз зі зростання ВВП США в 2018 рік збережено на рівні 2,9%, а на 2019-й знижено на 0,2 процентного пункту - до 2,5%.

"Незважаючи на нинішню динаміку попиту, ми зменшили наш прогноз зростання в 2019 році для США у зв'язку з нещодавно прийнятими митами на широкий спектр імпорту з Китаю і відповідних заходів Китаю", - повідомив головний економіст Міжнародного валютного фонду Моріс Обстфельд, коментуючи прогноз.