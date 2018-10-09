МВФ покращив прогноз зростання економіки України до 3,5%

У 2019 році зростання української економіки прогнозується на рівні 2,7%.

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України в поточному році до 3,5 до 3,2% порівняно з квітневим прогнозом.

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Такі дані містяться в аналітичному матеріалі МВФ про перспективи світової економіки, опублікованому Фондом.

При цьому, МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в 2019 році до 2,7% з 3,3%.

Також Фонд переглянув прогноз рівня безробіття в Україні: прогноз на 2018 рік погіршено до 9,4% з 9,2%, на 2019 рік – до 9,2% з 8,8%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.