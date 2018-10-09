этот материал доступен на русском

Інфляція в Україні сповільниться до 9% на кінець 2018 року - МВФ

11:31, 09 жовтня 2018
Фінанси
283 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожМВФ покращив прогноз зростання економіки України до 3,5%

Як йдеться в аналітичному огляді МВФ про перспективи світової економіки, опублікованому Фондом, в 2019 році МВФ прогнозує уповільнення інфляції до 6,2%.

Середньорічний показник інфляції, за оцінками МВФ, складе 10,9% в 2018 році і 7,3% - в 2019 році.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з серпнем 2017 року становить 9%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні в поточному році на рівні 10%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #прогноз інфляції#інфляція в Україні