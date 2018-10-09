Голова Нацбанку їде на Балі обговорити світову економіку

Українська делегація візьме участь у засіданні регіональної групи МВФ і групи Світового банку, а також зустрінеться з керівництвом МВФ, Світового банку та ЄБРР.

Голова Національного банку України Яків Смолій в складі української делегації відбуває в Нуса Дуа (острів Балі, Індонезія) для участі у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і групи Світового банку.

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Як повідомила прес-служба НБУ, на порядку денному зборів обговорення перспектив світової економіки і глобальної фінансової системи на найближчі роки, зокрема, в рамках презентації МВФ нового випуску World Economic Outlook і Global Financial Stability Report.

Також в рамках наради відбудуться заходи, присвячені новій монетарній політиці та глобальній торгівлі, передовим технологіям та інклюзивному розвитку економіки, фінтеху і оподаткуванню за часів діджитализації, викорінення бідності і корупції, ролі людського капіталу.

Українська делегація візьме участь у засіданні регіональної групи МВФ і групи Світового банку, в яку входить Україна, а також зустрінеться з керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Голова НБУ також планує провести низку зустрічей з представниками інших центральних банків для обговорення питань співробітництва.

Довідка УНІАН. Зібрання країн - учасниць Міжнародного валютного фонду і Світового банку проводяться двічі в рік для посилення координації з ключових питань. Учасниками зустрічей є міністри фінансів, голови центральних банків, провідні вчені-економісти, представники бізнесу з усього світу.

У 2016 році ці заходи проходили в Україні, вперше за історію нашої країни.