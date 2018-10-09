Інфляція у Венесуелі може сягнути 10 000 000% - МВФ

Причиною швидко зростаючої гіперінфляції стане величезний бюджетний дефіцит і втрата довіри до національної валюти, вважають у Міжнародному валютному фонді.

Рівень інфляції у Венесуелі може сягнути в 2019 році 10 000 000%, ВВП країни скоротиться на 5%, а темпи економічного зростання знизяться на 18%.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прогноз МВФ.

"Очікується, що гіперінфляція в Венесуелі зросте швидкими темпами через величезний бюджетний дефіцит і втрату довіри до національної валюти", - говориться в доповіді МВФ "Перспективи світової економіки". У ньому наголошується, що до кінця наступного року інфляція в південноамериканській країні може сягнути 10 000 000%.

У доповіді МВФ змінив свій липневий прогноз зростання інфляції у Венесуелі на цей рік. Раніше експерти Фонду вважали, що цей показник становитиме в 2018 році 1 000 000%, однак тепер вони називають цифру в 1 370 000%.

МВФ зазначив, що уряд Венесуели 20 серпня провів в країні деномінацію. В ході неї з купюр прибрали п'ять нулів, назвавши нову валюту суверенним боліваром. Після цього з 1 вересня мінімальна зарплата в країні була підвищена в десятки разів: до 1800 суверенних боліварів (180 мільйонів за старим курсом).

Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, через яку, за даними ООН, з 2015 року по червень 2018 року з країни виїхало близько 2,3 мільйона осіб, в основному до Колумбії, Еквадора, Перу та Бразилії.