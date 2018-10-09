Кабмін відсторонив від посади держсекретаря Мінфіну
15:56, 09 жовтня 2018Фінанси
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Рішення прийнято у зв'язку з відкриттям дисциплінарного стягнення.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України звільнив Євгена Капінуса від виконання посадових обов'язків державного секретаря Міністерства фінансів.
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«Євген Капінус відсторонений від виконання посадових обов'язків держсекретаря у зв'язку з відкриттям і здійсненням дисциплінарного стягнення», - повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
За інформацією Мінфіну, обов'язки держсекретаря тимчасово покладено на директора департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Олену Богачову.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у лютому 2017 року призначив заступника міністра фінансів України Євгена Капінуса державним секретарем міністерства.
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