Кабмін відсторонив від посади держсекретаря Мінфіну

Рішення прийнято у зв'язку з відкриттям дисциплінарного стягнення.

Кабінет міністрів України звільнив Євгена Капінуса від виконання посадових обов'язків державного секретаря Міністерства фінансів.

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«Євген Капінус відсторонений від виконання посадових обов'язків держсекретаря у зв'язку з відкриттям і здійсненням дисциплінарного стягнення», - повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, обов'язки держсекретаря тимчасово покладено на директора департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Олену Богачову.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у лютому 2017 року призначив заступника міністра фінансів України Євгена Капінуса державним секретарем міністерства.