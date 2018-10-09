У ДФС заявили про кібератаки на електронні ресурси служби

Провайдер ідентифікував кібератаку на відмову в обслуговуванні.

Державна фіскальна служба заявила про кібератаки, яким піддалися електронні ресурси ДФС.

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Як повідомляє прес-служба ДФС, починаючи з 18:00 понеділка, 8 жовтня, піддався атаці «Електронний кабінет» в мережі інтернет, а починаючи з сьогоднішнього ранку – офіційний веб-портал служби.

«Провайдером була ідентифікована кібератака на відмову в обслуговуванні (Denial of service attack, DoS attack) та застосований механізм захисту від атаки. Зазначене кібервтручання призвело до недоступності ресурсів ІТС «Електронний кабінет» ІТС «Офіційний веб-портал ДФС України» деяким користувачам в мережі Інтернет», - сказано в повідомленні.

Відповідно до порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів ДФС невідкладно проінформувала Адміністрацію Держспецзв'язку про випадки DoS-атак.

Як повідомляв УНІАН, у травні вітчизняні фахівці з кібербезпеки заявляли, що з кожним роком рівень складності кібератак збільшується, причому виявляти їх стає все важче.