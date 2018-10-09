Ціни в Україні за місяць зросли на 2%

Інфляція в Україні у вересні уповільнилася до 8,9% в річному вираженні. Зростання цін до попереднього місяця становило 1,9%.

Інфляція в Україні у вересні 2018 року в річному вираженні – у порівнянні з вереснем 2017 року - становила 8,9%, уповільнившись із 9% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зростання цін до попереднього місяця становило 1,9% після нульового зростання в серпні до липня.

У порівнянні з груднем 2017 року ціни зросли на 5,6%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксовано на автодорожній пасажирський транспорт - 25,3%, пальне та мастила - 22,7%, яйця - на 22,2%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 22,2%, хліб - 19,2%.

Зниження цін у річному вираженні зафіксовано на цукор (18,3%), фрукти (12,8%), овочі (2,3%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні – у порівнянні з серпнем 2017 року - становила 9%, прискорившись із 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу в 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 9% і 10%, відповідно.