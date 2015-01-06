Долар у Росії піднявся вище 61 рубля, євро зріс до 73

Курс долара на Московській біржі 6 січня перевищив відмітку в 61 рубль. Порівняно з рівнем закриття вчорашніх торгів вартість американської валюти зросла на 33 копійки. Курс євро зріс на 30 копійок і становить 73 рубля.

Про це пише Lenta.ru.

Офіційний курс долара, установлений Банком Росії на новорічні та різдвяні свята, становить 56,24 рубля, курс євро - 68,37 рубля.

Рубль знижувався до основних валют весь рік, проте істотне падіння почалося восени на тлі обвалу світових цін на нафту. Додатковим чинником, який негативно впливав на ослаблення російської валюти, стали санкції, введені США, ЄС та низкою інших країн проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні.

Читайте такожЦіни на нафту після вчорашнього обвалу продовжують падати16 грудня Центробанк підвищив ключову ставку з 10,5 до 17 відсотків. Регулятор пояснив це рішення необхідністю обмежити «істотно збільшені останнім часом девальваційні та інфляційні ризики». Того ж дня у ході торгів на Московській біржі євро пробив позначку в 100 рублів, долар - у 80.

10 листопада Центробанк скасував регулярні інтервенції та коридор бівалютного кошика. Таким чином, Банк Росії фактично оголосив про перехід до плаваючого курсу рубля.