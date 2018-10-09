Українці зможуть відкривати рахунки дистанційно

Нацбанк розробив порядок дистанційної ідентифікації клієнтів банків із застосуванням системи BankID

Національний банк України розробив порядок дистанційної ідентифікації клієнтів банків із застосуванням Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID НБУ.

Читайте такожНБУ хоче доручити ідентифікацію клієнтів посередникам

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №105, яка набирає чинності з 5 листопада, вже найближчим часом громадяни зможуть отримувати дистанційно банківські послуги, якщо банк користувача підключиться до системи BankID НБУ.

Банки, своєю чергою, зможуть відкривати рахунки фізичним особам дистанційно.

Постанова НБУ визначає умови та порядок підключення до системи BankID, процедуру проходження дистанційної ідентифікації, порядок передачі ідентифікаційних даних, вимоги до захисту інформації, організаційну структуру системи.

Посилаючись на інформацію банків станом на 1 січня 2018 року, в НБУ зазначили, що понад 13 млн фізичних осіб-клієнтів банків використовують дистанційне обслуговування своїх рахунків, що більш ніж у 3 рази вище показника 2016 року.

За оцінками регулятора, система BankID НБУ здатна стати досить масовим засобом для дистанційної ідентифікації фізичних осіб - клієнтів банків України за умови приєднання банків до цієї системи.

Довідка УНІАН. Національний банк у 2015 році почав проект BankID - Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб. Впровадження системи спрямовано на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів і надання громадянам України віддаленого доступу до державних і адміністративних послуг.