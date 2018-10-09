Валюта дешевшає: Нацбанк зміцнив гривню до євро

Офіційний курс НБУ на 10 жовтня: 100 USD – 2808.1440 грн; 100 EUR – 3211.1127 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2808.1440 (9 жовтня – 2808.7920)

100 EUR – 3211.1127 (9 жовтня – 3223.9315)

У вівторок, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,03/28,05 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 6 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,09/32,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0848 грн/дол.