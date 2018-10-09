Мінфін Туреччини закликав бізнес знизити ціни через інфляцію

Турецький бізнес повинен оголосити не менш ніж 10-відсоткову знижку на товари та послуги до кінця цього року, заявив міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак, оголошуючи про заходи з боротьби з інфляцією, яка пришвидшується в країні.

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Зі свого боку влада Туреччини не будеь підвищувати ціни на електроенергію і газ, а також нададуть фінансову підтримку банкам, які будуть кредитувати такі підприємства, передає РБК з посиланням на Haberturk. За словами Албайрака, це буде важливим кроком у боротьбі зі «спекулятивним обваленням» ліри, яку з серпня веде уряд Туреччини.

За словами міністра фінансів, бізнес не зобов'язаний слідувати цій рекомендації, однак громадяни Туреччини будуть віддавати перевагу тим магазинам, які підуть на цей крок. «Ви повинні віддати перевагу магазинам, які беруть участь у цій кампанії», - сказав глава Мінфіну, виступаючи в Стамбулі.

Він також обрушився з критикою на магазини, які займалися "спекуляціями і опортунізмом", і закликав громадян повідомляти на телефон гарячої лінії про різке підвищення цін.

Бізнес, який прийме рішення взяти участь у цій кампанії, буде використовувати спеціальний логотип.

Ініціативу влади обіцяли підтримати Незалежна асоціація промисловців і підприємців Туреччини (MÜSIAD), турецька асоціація промисловості та бізнесу (TÜSIAD), Союз торгових палат і товарних бірж Туреччини (TOBB), а також ціла низка великих торгових мереж, що оперують в Туреччині - Carrefour, BIM, Shok, Migros і Metro, уточнює Haberturk.

За даними Financial Times, через фінансову кризу в Туреччині інфляція за минулий місяць досягла майже 25%. МВФ знизив свій прогноз зростання ВВП для Туреччини в 2019 році з 4 до 0,4%.

Берат Албайрак - турецький політик і зять президента Туреччини Реджепа Ердогана. Міністром фінансів Туреччини він став у червні 2018 року, до цього обіймав посаду міністра енергетики країни.