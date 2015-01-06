Через обвал рубля Білорусь і Туркменістан знизили обмінний курс нацвалют

Внаслідок падіння курсу рубля Білорусь і Туркменістан знизили обмінний курс своїх національних валют, передає DW.

Так, Нацбанк Білорусі в понеділок, 5 січня, знизив курс білоруського рубля по відношенню до долара США приблизно на 7%. Раніше курс маната в Туркменії у зв'язку з рішенням ЦБ про одномоментну девальвацію на початку 2015 року був знижений майже на 19%.

Читайте такожПрезидент Білорусі поставив завдання знизити залежність від Росії"Дані кроки уряду і Національного банку зроблені в рамках комплексу послідовних заходів щодо нормалізації ситуації у фінансовому секторі Республіки Білорусь", - говориться в повідомленні Національного банку Білорусі. Крім того, банк Білорусі знизив розмір комісійного збору при купівлі населенням іноземної валюти до 10%. Ці дії спрямовані на "зближення обмінних курсів на різних сегментах валютного ринку республіки і не призведуть до збільшення фактичного курсу придбання іноземної валюти для населення і підприємств", заявляє Нацбанк Білорусі.

У грудні президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав здійснювати торгові операції з Росією в євро або доларах.