Обвал рубля не припиняється: євро вже перевищив 75,5 рублів

Курс євро 6 січня на Московській біржі до 12:00 зріс на 3,88% і склав 75,52 рубля.

Курс долара злетів на 4,19% і склав 63,40 рублів, передає «Газета.Ru».

Як повідомляв УНІАН, офіційний курс долара, установлений Банком Росії на новорічні та різдвяні свята, становить 56,24 рубля, курс євро - 68,37 рубля.

Читайте такожThe Guardian: У Росії побоюються рецесії, так як ВВП скоротився вперше за 5 роківРубль знижувався до основних валют весь 2014 рік, однак істотне падіння почалося восени на тлі обвалу світових цін на нафту. Додатковим чинником, який негативно впливав на ослаблення російської валюти, стали санкції, введені США, ЄС та низкою інших країн проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні.