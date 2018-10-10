Мінфін почав розгляд пропозицій до проекту держбюджету-2019

За словами глави міністерства Оксани Маркової, всього надійшло 2171 пропозицію.

Міністерство фінансів України отримало бюджетні пропозиції до проекту державного бюджету на 2019 рік і почало їх розгляд.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

«Мінфін отримав зведені бюджетні пропозиції до Проекту державного бюджету на 2019 рік. 2171 – загальна кількість пропозицій, на 578 сторінках. Так що тепер я з тимчасовою різницею в 5 годин в Індонезії синхронізована з моєю командою в Мінфіні – читати, оцінювати і писати висновки будемо всі дні і ночі, які залишилися до розгляду на Комітеті», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік.

21 вересня Рада прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік.