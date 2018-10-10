"Саме час бігти за доларом": експерт назвав найбільш небезпечні місяці для гривні

За словами експерта, найбільш складними місяцями для гривні стануть січень і лютий 2019 року, хоча падіння почнеться ще з грудня. За найсприятливішим прогнозами, гривня в цей період буде коштувати 29,5 грн/$.

Будь-яка девальвація має періоди падіння і періоди зростання курсу і на даний момент гривня демонструє стабілізацію котирувань. Проте добрі часи для української нацвалюти не триватимуть довго, запевнив фінансовий експерт Олексій Кущ.

"Те, що девальвація гривні продовжиться, не викликає сумнівів", – розповів Кущ в ексклюзивному коментарі "Главреду".

За його словами, найважчими місяцями для гривні стануть січень і лютий 2019 року, хоча падіння почнеться ще з грудня. За найсприятливішим прогнозами, гривня в цей період буде коштувати 29,5 грн/$.

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"Це якщо не підключаться ніякі несприятливі чинники – як то відмова МВФ від подальшої фінансової підтримки України або просідання сировинних ринків через санкції США проти Китаю", – уточнив фінансовий аналітик.

Якщо ж втрутяться негативні фактори, то в цьому випадку НБУ і Мінфін розглядають курс гривні до долара навіть на рівні 40 грн/$ і 36 грн/$ відповідно. Щоправда, це – максимальна глибина падіння гривні, уточнив Кущ, гірше бути не повинно, не в найближчому році, принаймні.

"Чому у нас зараз все так відносно добре з курсом? Просто ситуація на ринках стабільна (маються на увазі ціни на зерно та метал), банківський сектор завдяки жорсткому догляду регулятора на курс не тисне, різких виплат Держказначейства по відшкодуванню ПДВ (що також могло б спровокувати попит на валюту – ред.) теж немає. Звідси і відсутність різких валютних стрибків", – пояснив експерт.

Однак уникнути подальшої девальвації у гривні все одно не вийде, запевняє він. "Причин для довгострокового оптимізму немає", – констатує Кущ.

І радить усім, хто бажає запастися валютою – робити це найближчим часом: "Зараз найсприятливіший період купити долари. Дешевше вже не буде. Якщо курс і просяде, то зовсім мало".

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зміцнив гривню до євро.