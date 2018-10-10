МВФ дав прогнози щодо курсу гривні

Зниження середньорічного курсу національної валюти в 2019 році, за прогнозами МВФ, становитиме 5,89%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує зниження середньорічного курсу гривні в 2019 році до 28,655 грн/$1.

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Такі дані МВФ наводить у жовтневому огляді світової економіки World Economic Outlook, передає Liga.net.

Зокрема, на думку аналітиків МВФ, зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році становитиме 14,7% - до 3421,349 млрд грн, в 2019-му - на 11,33%, до 3809,113 млрд грн і в 2020-му – на 11,42%, до 4244,042 млрд грн.

При цьому номінальний ВВП України, за підсумками 2018 року, оцінили в $126,39 млрд, $132,928 млрд - за підсумками 2019-го і $141,824 млрд в 2020 році.

Середньорічний курс гривні за підсумками 2018 року становитиме 27,07 грн/$1, в 2019-му девальвує на 5,89% – до 28,655 грн/$1, а в 2020-му – ще на 4,43%, до 29,925 грн/$1.

Нагадаємо,10 жовтня Нацбанк встановив офіційні курси валют на рівні 2 тис. 808,1440 грн за $100 і 3 тис. 211,1127 грн за 100 євро.